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Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, başta Suriye olmak üzere tüm Ortadoğu’nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı önemli bulduklarını belirten Kubilay, "Dünya halklarına barış mücadelesindeki ısrarın bir kazanımıdır." dedi.

Barış ve kardeşliğe tüm dünyanın ihtiyaç duyduğunu anlatan Kubilay, "Başta Suriye olmak üzere, tüm Ortadoğu’nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyoruz." diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

"Anlaşma sağlanması çok önemli bir gelişme." ifadesini kullanan Kubilay, ancak iki devletin Kürtler masada olmadan aldığı kararın bağlayıcılık sorunu bulunduğunu kaydetti.

KAYYUM ATAMALARINA TEPKİ

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atanmasını eleştiren Kubilay, bunların hukuki dayanaktan yoksun siyasi kararlar olduğunu öne sürdü.

Kubilay, hükümetin siyasi karar vererek, hukuksal gerekçe bulmaya çalıştığını savundu.

(AA)

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ABD HDP Türkiye günay kubilay

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