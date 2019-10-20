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"Türkiye-ABD anlaşmasını çarpıtma konusunda bir çaba söz konusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin gerçekleri çarpıtma konusunda bir çaba söz konusu" - "ABD, YPG'nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG'nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "gerçekleri çarpıtma konusunda bir çabanın söz konusu olduğunu" belirterek, Türkiye'nin harekatı 120 saatliğine askıya aldığını ve bunun karşılığında ABD'nin, YPG/PKK'nın çekilmesi konusunda yükümlü olduğunu vurguladı.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin gerçekleri çarpıtma konusunda bir çaba söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Sözün özü şudur: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı 120 saatliğine askıya aldı. Karşılığında, ABD, YPG'nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG'nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor."

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ABD Barış Pınarı Harekatı İletişim Başkanı Fahrettin Altun YPG/PKK

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