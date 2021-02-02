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Türkiye-ABD Arasında İlk Üst Düzey Temas

02.02.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye-ABD Arasında İlk Üst Düzey Temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefonda görüştü

ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Türkiye ve ABD arasındaki ilk üst düzey temas Salı günü bir telefon görüşmesiyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptıkları telefon görüşmesinde; Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Dağlık Karabağ meselelerini ele aldı.

Reuters haber ajansının Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Kalın, Sullivan'a, Türkiye'nin Rus S-400 savunma sistemini satın alması ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt milis gruplara destek vermesi gibi iki ülke arasında anlaşmazlığa yol açan mevcut meselelere çözüm bulmak için ortak çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Washington, 2020 yılı Aralık ayında, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle, uzun zamandır beklenen yaptırımları devreye sokmuş, Türkiye bu adımı "ciddi bir hata" olarak değerlendirmişti. ABD, NATO üyesi Türkiye'yi ayrıca F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

Washington, S-400 savunma sisteminin, F-35 savaş uçaklarına ve NATO'nun savunma sistemlerine yönelik bir tehdit unsuru olduğunu iddia ediyor. S-400'lerin NATO'ya entegre edilmeyeceğini kaydederek bu iddiayı reddeden Türkiye ise çelişkili iddiaları değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu oluşturulması teklifinde bulunuyor.

Ankara, diğer NATO müttefiklerinden füze savunma sistemleri temin edemediği için Rus S-400 savunma sistemini satın almasının bir seçenek değil zorunluluk olduğunu kaydediyor.

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