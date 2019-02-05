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Türkiye-ABD Arasında Savunma Sanayisinde Yeni Bir Dönem Umudu

05.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayisi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Türkiye’nin artık savunma sektöründe tasarım ve üretim becerilerini geliştirdiğine işaret etti. Serdar, ABD’li sektör temsilcilerine “Türk savunma sanayisini beraber geliştirelim ve birlikte üçüncü ülkelere gidelim” dedi

Türkiye-ABD Arasında Savunma Sanayisinde Yeni Bir Dönem Umudu

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayisi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Türkiye’nin artık savunma sektöründe tasarım ve üretim becerilerini geliştirdiğine işaret etti. Serdar, ABD’li sektör temsilcilerine “Türk savunma sanayisini beraber geliştirelim ve birlikte üçüncü ülkelere gidelim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, “Türkiye - ABD Uzay, Havacılık ve Savunma Sektörleri Toplantısı” yapıldı. Toplantıya Türkiye’de kamu girişimciliğiyle de öne çıkan TAİ, ROKETSAN, HAVELSAN kuruluşları ile ABD’li Metro Aerospace, Nova Power Solutions, Infinity Air, Taylor Devices, Van Horn Aviation gibi şirketlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda Türk tarafınca ABD savunma sektörüne yönelik “Türkiye artık sadece alıcı değil ortak üretici de olmalı” mesajı verildi.

Ayrıca ABD ile Türkiye’nin son dönemde Suriye konusunda yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle savunma sektöründeki işbirliğinden vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Savunma Sanayisi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şirketi listesindeki Türk şirketlerinin sayısını beşe çıkartmayı hedeflediklerini anlattı.

Demirel, F-35 askeri uçak projesinde Türkiye’nin “tasarım ortağı” olduğunu anımsatarak bu projedeki ortaklık örneğinde olduğu gibi ABD’deki şirketlere Türkiye’yle ortak savunma projeleri geliştirmeleri çağrısı yaptı.

Demirel, “ABD ile ilişkilerimiz ‘sizden ne alabiliriz’ yerine ‘birlikte ne yapabiliriz’ noktasına geldi. Türk savunma sanayisini geldiği aşamada beraber geliştirelim ve birlikte üçüncü ülkelere gidelim. Türkiye ve ABD dünyanın iki kıtasında yer alan ancak bugüne değin pek çok işbirliğine imza atmış ülkeler, dolayısıyla savunma sanayinde ortaya konulacak yeni projelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin artmasını diliyorum” dedi.

TOBB Savunma Sanayisi Sektör Meclis Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Yılmaz Küçükseyhan da, ABD iş dünyasına iki ülke arasındaki işbirliğini attırmak için lobi faaliyetleri yürütme çağrısı yaptı.

Küçükseyhan, 1974 yılındaki Kıbrıs meselesi ve sonrasındaki ambargolar dolayısıyla Türkiye’nin savunma sanayisinde “balık yemek” yerine “balık tutmayı” öğrendiğini söyledi. Dolayısıyla Türkiye’nin artık savunma sektöründeki üretici rolünü dikkate almak gerektiğini kaydeden Küçükseyhan, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının yüzde 68’ini artık yerli üretimle karşıladığını belirtti. “Bu oranı önümüzdeki 5-10 yılda yüzde 80’e getirmeyi hedefliyoruz. Güç paketi, uçak motoru, modernizasyon çalışmalarıyla yüzde 80’e ulaşacağımızı düşünüyoruz” diyen Küçükseyhan, dolayısıyla ABD savunma sektörünce artık Türkiye’ye “ortak üretici” olarak bakılması gerektiğini söyledi. Küçükseyhan, ABD’li iş adamlarına “Türkiye’deki temaslarınız doğrudan satış yerine ortak üretim ve ortak satış çerçevesinde, işbirliği ana konsepti kapsamında olmalı” mesajını verdi.

''Siyasi ilişkiler tümseklere neden oluyor''

Toplantıda, iki ülke savunma ve havacılık sektörleri konusunda ABD tarafı adına Amerika

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