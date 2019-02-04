Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın yapılacak

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın Washington'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın yarın Washington'da düzenlenecek Türkiye-ABD çalışma grubu toplantılarına katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlık edeceği bildirildi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.

Suriye'deki YPG/PKK varlığı, FETÖ ile mücadele, konsolosluk işlemleri, PKK ile ortak mücadele konularını esas alan ve ilki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'nın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.

Yarınki toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

