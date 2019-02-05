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Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 23:48 | Son Güncelleme

Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında Washington'da gerçekleştirildi

WASHINGTON (AA) - Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde Önal ile ABD'li muhatabı Hale bir araya geldi.

Çalışma grubu toplantısında ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konu başlığının kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Bugünkü toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış, ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle toplantı 5 Şubat'a ertelenmişti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve terör örgütü PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.

Suriye'deki YPG/PKK varlığı, FETÖ ile mücadele, konsolosluk işlemleri, PKK ile ortak mücadele konularını esas alan ve ilki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'ın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD David Hale Sedat Önal Türkiye

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