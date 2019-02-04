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Türkiye-ABD Çalışma Grubu Washington’da gerçekleştirilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington’da gerçekleştirilecek.Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları, 5 Şubat’ta Washington’da başlayacak.

Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington’da gerçekleştirilecek.
Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları, 5 Şubat’ta Washington’da başlayacak. Toplantılar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale’nin eş başkanlığında yapılacak.

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