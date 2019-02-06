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Türkiye-ABD Çalışma Grupları Washington’da Toplandı

06.02.2019 05:04 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD arasında ikili ve bölgesel konuları masaya yatırmak üzere kurulan çalışma gruplarının son toplantısı Washington’da yapıldı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti

Türkiye-ABD Çalışma Grupları Washington’da Toplandı

Türkiye ve ABD arasında ikili ve bölgesel konuları masaya yatırmak üzere kurulan çalışma gruplarının son toplantısı Washington’da yapıldı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hale ve Önal toplantıda ABD-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemini yeniden vurgularken, iki müttefik olarak ortak kaygılar üzerinde çalışmaya olan bağlılıklarını ortaya koydu.

Ön toplantının ardından üst düzey Amerikalı ve Türk yetkililer, çalışma grupları formatında bir araya gelerek Suriye konusunda ikili işbirliği, terörle mücadele, savunma konuları, adli ve konsoloslukla bağlantılı meseleleri ele aldı.

ABD Dışişleri’nin açıklamasında, iki tarafın tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için birlikte çalışmayı sürdürmeye yönelik kararlılıklarını ifade ettiği belirtildi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen yıl Şubat ayında Ankara’yı ziyareti sırasında ikili ilişkilerde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması amacıyla, farklı alanlara odaklanan üç çalışma grubu kurulmuştu. Gruplar Washington ve Ankara’da belirli aralıklarla düzenli olarak toplanıyor.

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