'Türkiye ABD çekilmeden saldırmayacak' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara ziyaretinin yankıları sürüyor. "Türkiye'nin ABD'nin onayı ve koordinasyonu olmadan Suriye'de herhangi bir operasyona girişmemesi" çağrısı nedeniyle Ankara'da şimşekleri üzerine çeken Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu vermemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme yapmış, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmeden Türkiye'den ayrılmıştı.

Bolton'ın temaslarıyla ilgili ayrıntılar ABD'li yetkililer üzerinden uluslararası haber ajanslarına yansıdı. Bolton'a Ankara'da eşlik eden ve kimliği açıklanmayan bir ABD'li yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Erdoğan-Bolton görüşmesi için teyitli bir randevu bulunmadığını hatırlatarak Bolton'ın, Erdoğan'ın randevu vermemesini kendisine yönelik bir aşağılama olarak görmediğini belirtti.

Bolton'ın sözcüsü Garrett Marquis, Erdoğan'ın "yerel seçimleri ve parlamentoda yapacağı bir konuşmayı" gerekçe göstererek randevu vermediğini bildirmişti. Erdoğan da, Bolton ile görüşmeyi reddettiği şeklinde yansıyan haberler üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı. Bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" demişti. Erdoğan öncesinde yaptığı bir açıklamada Bolton'ın Suriyeli Kürtlerle ilgili sözleri için "Çok ciddi bir yanlış yapmıştır" ifadesini kullanmıştı.