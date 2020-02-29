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Türkiye ABD'den Patriot alacak mı? Washington'da sürpriz gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 29.02.2020 08:25 | Son Güncelleme

ABD’nin önemli dergilerinden biri, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon arasındaki Türkiye çatlağını yazdı. İddialara göre 33 askerimizin İdlib'de şehit olmasından sonra ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye Patriot satışı için baskı yapıyor ancak Pentagon bunu kabul etmiyor.

Türkiye ABD'den Patriot alacak mı? Washington'da sürpriz gelişme

ABD'deki bakanlıklar arasındaki yaşanan Patriot ve Türkiye ile ilgili fikir ayrılıklarını canlı yayında aktaran NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, şu ifadeleri kullandı;

"Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon arasında aslında bir Türkiye çatlağı var. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri gönderilmesi için baskı yapıyor. Ancak, Pentagon kabul etmiyor. Sebebi ise herhangi bir sonuç vermeyeceğini düşünmeleri. Aynı zamanda S-400'lerin Türkiye tarafından alınmış olması ve Suriye iç savaşına çözüm olarak herhangi bir olumlu katkı getirmeyeceği başlıklarını öne çıkarıyorlar. Pentagon'un içerisinde bu iddiayı henüz doğrulayamadım. İddianın sahibi ise ABD'nin önemli dergilerinden biri olan Politiko. Dergi, bu iddiasını Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan dört yetkiliye dayandırıyor."

'JEFFREY'İN SEÇENEKLERİ BİTMEDİ'

Uzun zamandır Türkiye'nin Patriot almak istediğini belirten Günay, ancak Jeffrey tarafından bu baskı İdlib'de Türk askerlerinin şehit olmasından sonra gelmeye başladığını belirterek "Jeffrey, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı tezlerini destekleyen, Türkiye'nin yanında tavır alan bir isim. İdlib'deki şehitlerimizin ardından Jeffrey girişimlerde bulundu. Jeffrey'in seçenekleri hala bitmiş değil. Trump'ı ikna ederse bu iş sonuç getirir" dedi.

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ABD Türkiye patriot

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