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Türkiye: ABD Heyeti Afganistan İçin Ankara’ya Geliyor

22.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili Amerika'dan teknik heyetin görüşmeler yapmak üzere Perşembe günü Ankara'ya geleceği bildirildi

Türkiye: ABD Heyeti Afganistan İçin Ankara’ya Geliyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmede gündeme gelen Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili ABD'den teknik heyet geleceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede; ABD Savunma Bakanlığı teknik heyeti, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini ele almak üzere Perşembe günü Ankara'da olacağı açıklandı.

NATO’nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklaması üzerine Türkiye'nin talip olduğu Kabil Havalimanı güvenliğini sağlama görevi, Biden - Erdoğan görüşmesinde de ele alınmıştı. Sonrasında Erdoğan, lojistik ve mali destek sağlanması şartlarıyla havalimanı güvenliğini Türkiye'nin Macaristan ve Pakistan ile iş birliği halinde bu görevi üstlenebileceğini açıklamıştı.

ABD’li heyetin Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini altı senedir sürdürdüğünü bildirdi.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada detaylar üzerinde çalışıldığı, Türkiye’nin öncü rol oynaması konusunda daha yapılması gereken çok iş olduğu belirtildi.

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