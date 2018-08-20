Türkiye ABD ile Gümrük Vergisi Krizini DTÖ’ye Taşıdı

Trump yönetimi, Türkiye’de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması sebebiyle tırmanan krizde Türkiye’ye yönelik bir dizi yaptırımı devreye sokmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırımların ardından, Başkan Trump şahsi Twitter hesabından Türkiye’den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinin arttırılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde yapılacak istişareler uyarınca, iki tarafın çözüm bulmak için önünde 60 günü var. Taraflar iki ay içinde uzlaşı sağlayamazsa, konu Dünya Ticaret Örgütü’nün İhtilaf Çözümü Dairesi’ne taşınacak.

Türkiye, Amerika’nın ek gümrük vergisi kararının Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Vergileri ve Ticarete İlişkin Anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye şikayetini ve inceleme talebini 20 Ağustos itibariyle Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelere iletti.

Trump yönetiminin Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini iki kat arttırma kararı sonrasında Ankara, konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdı.

Trump, tweet mesajında, “Türk çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması emri verdim” demiş bundan böyle alüminyuma uygulanan vergilerin %20, çeliğe uygulanan oranın ise %50’ye çıkarıldığını söylemişti.

Amerikan yönetimi gümrük vergisi kararının ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığını dile getirmiş, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, rahip Brunson serbest kalsa bile iki katına çıkarılan gümrük vergilerinin geçerli olmaya devam edeceğinin mesajını vermişti.

Amerika dünyanın en büyük çelik ithalatçısı konumunda. Türkiye de Amerika’ya en çok çelik ihraç eden ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor.

Pekcan DTÖ sürecini başlattıklarını açıklamıştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen hafta yapılan 10. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.

