“Türkiye ABD ile İyi İlişkiler İçin Açılımlara Başlamış Görünüyor”

ABD’nin çağrısıyla Türkiye’nin Afganistan barış süreci toplantısına ev sahipliği yapmasıyla ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler sağlanması beklentisini paylaşan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Ankara’nın Mısır, İsrail gibi ülkelerle ilişkilerinde yeni açılımlarla Washington yönetimiyle diplomatik temaslarını arttıracağı görüşünde.
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyelerinden, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, İstanbul’da gelecek günlerde yapılması planlanan Afganistan’daki iç savaşı sonlandırma arayışını ve Ankara