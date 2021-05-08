Türkiye-ABD İlişkileri NATO Ekseninde Değişir mi?

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sorunları yüz yüze konuşmayı Haziran’daki NATO Zirvesi’ne erteledi. S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ikili ilişkilerde hem uzlaşma hem de çözümsüzlük seçenekleri masada görünüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2021 yılında ne zaman yapılacağı belirsiz olan NATO Liderler Zirvesi’yle ilgili 22 Nisan’da açıklama yapmış ve toplantıların Brüksel’in ev sahipliğinde 14 Haziran’da yapılacağını duyurmuştu. Ertesi gün Biden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda gerekçesiyle başkanlık görevinde Erdoğan’la ilk telefon temasını kurdu ve 24 Nisan mesajında “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağını açıklamasıyla birlikte ikili ilişkileri NATO Zirvesi’nde değerlendirmeyi önerdi. Dolayısıyla Washington

