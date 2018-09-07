"Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunların çözümü için hala alan var"

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Washington Strategy Group Başkanı Joel Rubin, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Rahip Andrew Brunson konusuna atıf yaparak, "Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir konuyu aşan bir tarihe sahip." dedi. Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) tarafından Washington'da düzenlenen "Türk-Amerikan İlişkilerinin Geleceği" başlıklı panele, ABD Dışişleri Bakanlığında daha önce müsteşar yardımcılığı görevini yapan ve halen Washington Strategy Group Başkanı olan Joel Rubin, Beyaz Saray eski yetkilisi Molly Montgomery ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Akif Kireççi konuşmacı olarak katıldı. Panel öncesinde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan eski dışişleri bakanlığı yetkilisi Rubin, Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu değerlendirdi. - "Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir konuyu aşan bir tarihe sahip" Rubin, "Rahip Brunson krizi, çözülmesi gereken bir konu. Ancak Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir konuyu aşan bir tarihe sahip. Bence iki ülke yetkilileri, kamuoyu etkisinden uzak görüşmeler yaparak konuyu konuşmalılar. Türk ve Amerikan halkı, bu konunun iki müttefik arasında konuşularak çözülmesini hak ediyor." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik eksenli ilişkileri de değerlendiren Rubin, "Öncelikle İncirlik Üssü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmek isterim. Amerikan halkının, İncirlik Üssü'nün ABD için gerçek değerini yeterince anladığından emin değilim. Elbette Amerikan ordusu bunu takdir ediyor ve öneminin farkında." dedi. - "Savunma konusunda birçok ortak noktamız var" ABD'li ve Türk komutanların oturup Suriye ve diğer konuları konuşmaları gerektiğini kaydeden Rubin, "Savunma konusunda birçok ortak noktamız var. Bu görüşmelerde iki ülkenin öncelik ve endişeleri göz önünde bulundurularak konuşulmalı." ifadelerini kullandı. Rubin, özellikle F-35'lerin transferi konusunda da gündemdeki endişelerin neler olduğuna bakılması ve bunların iki ülke savunma yetkilileri arasında makul şekilde müzakere edilmesi gerektiğini aktardı. İki ülke arasındaki sorunların hemen bir gecede çözülmesinin kolay olmadığını belirten Rubin, "Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunların çözümü için hala alan olduğunu ve bu alanın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.