Türkiye-ABD İlişkilerinde ‘Stratejik Ortaklık’ Gerçekçi mi?

Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında görüşmemesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde “stratejik ortaklık” atmosferinden söz edilemeyeceği yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta iş dünyasından yöneticilerle biraraya geldi; “Türkiye ve ABD, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir” mesajını verdi. ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeyi hatırlatan Erdoğan’ın, Türkiye’ye yönelik gümrük vergisi gibi uygulamalar ile ticari yaptırımlara son verilmesi için Amerikalı işadamlarına çağrı yapması dikkat çekti.

BM zirvesi dolayısıyla ABD Başkanı Biden’ın yüz yüze görüşmeyi planladığı az sayıdaki ülke lideri arasında yer almayan Erdoğan’ın, Ankara

