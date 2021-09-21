HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye-ABD İlişkilerinde ‘Stratejik Ortaklık’ Gerçekçi mi?

Türkiye-ABD İlişkilerinde ‘Stratejik Ortaklık’ Gerçekçi mi?

21.09.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’taki BM zirvesi kapsamında görüşme yapmadı. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durumu “stratejik ortaklık ve yakın işbirliğinden uzak” olarak yorumlayan uzmanlar Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı

Türkiye-ABD İlişkilerinde ‘Stratejik Ortaklık’ Gerçekçi mi?

Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında görüşmemesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde “stratejik ortaklık” atmosferinden söz edilemeyeceği yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta iş dünyasından yöneticilerle biraraya geldi; “Türkiye ve ABD, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir” mesajını verdi. ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeyi hatırlatan Erdoğan’ın, Türkiye’ye yönelik gümrük vergisi gibi uygulamalar ile ticari yaptırımlara son verilmesi için Amerikalı işadamlarına çağrı yapması dikkat çekti.

BM zirvesi dolayısıyla ABD Başkanı Biden’ın yüz yüze görüşmeyi planladığı az sayıdaki ülke lideri arasında yer almayan Erdoğan’ın, Ankara

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlıyı ele verdiBilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlıyı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.