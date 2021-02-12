“Türkiye-ABD İttifakının Temelleri Yok Oldu”

ABD’de Biden yönetiminin dış politikasının NATO, Ortadoğu ve Asya ayağı George Washington Üniversitesi’nin düzenlediği panelde ele alındı. Türkiye ve ABD ilişkilerinde gelinen noktayı ve bundan sonrasını değerlendiren uzmanlar, S-400 konusunda Türkiye’den gelen son önerinin bir çıkış noktası olabileceğini; ancak diğer yandan da “iki ülke arasındaki ittifakın temellerinin artık yok olduğunun” altını çizdi. George Washington Üniversitesi tarafından düzenlenen “Biden Yönetimi ve Dünya: Ne beklenmeli?” konu başlıklı panele konuşmacı olarak ABD’nin NATO nezdindeki eski temsilcisi Kurt Volker, George Washington Üniversitesi Çin Politikası Programı Direktörü David Shambaugh, George Washington Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü Kimberly Morgan ve yine üniversitenin Ortadoğu Projesi Direktörü Marc Lynch katıldı. Biden döneminin Asya Pasifik, Ortadoğu, Avrupa Birliği ve NATO bağlamında izleyeceği dış politikanın unsurlarının değerlendirildiği panelde katılımcılar, yeni yönetimin bir önceki yönetimden hangi açılardan farklılaşabileceğini ve hangi alanlarda devamlılık olabileceğini ele aldı.

"Benzer çıkarlar var" Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri de panelin soru-cevap bölümünde gündeme geldi. VOA Türkçe’nin S-400 krizinde gündeme gelen “Girit Modeli”nin çözüm getirip getirmeyeceğine ilişkin sorusunu katılımcılara yönelten ABD’nin eski NATO temsilcisi Kurt Volker, bu konudan hareketle önce Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki mevcut duruma ilişkin bir tablo çizerek genel bir değerlendirme yaptı. “Türkiye’nin bulunduğu bölgenin etrafına şöyle bir bakıyorum. Rusya Türkiye’nin güney kıyısında bulunduğu Karadeniz’de yoğun bir şekilde askeri varlığını artırmış durumda. Suriye krizi var. IŞİD var. İran var. Suriye’de ABD’nin desteklediği bazı Kürt terörist gruplar var ve bir de Türkiye’nin ilişkisinin olduğu terörist olmayan gruplar var. Türkiye ve Ortadoğu’daki bazı ülkeler arasında bir rekabet söz konusu. Doğu Akdeniz’de sadece Kıbrıs konusunda değil; enerji konusunda anlaşmazlıklar var. Avrupa ile sorunlu bir ilişki var. Bu konularda Türkiye’nin ve ABD’nin çıkarlarının ne olduğuna bakacak olursanız, bunların aslında birbiriyle örtüştüğünü görebilirsiniz” diyen Kurt Volker, Türkiye ve ABD arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı zorluklar yaşanmış olsa da iki ülkenin bu coğrafyada benzer çıkarlara sahip olduklarının altını çizdi.

“Girit modeli bir çıkış noktası olabilir” George Washington Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü Dr. Kimberly Morgan da, ABD ve Türkiye’nin stratejik bir diyalog başlatma imkanının olup olmadığı konusunu değerlendirirken, son dönemde S-400 krizinin çözümü için Türkiye’nin gündeme getirdiği “Girit Modeli” tartışmasına değindi. Güney Kıbrıs’ın 1990’larda Rus S-300 sistemini satın almasının ardından Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye arasında üçlü bir kriz yaşanmış, Türkiye’nin diplomatik baskısı sonucu Rusya’dan alınan S-300’ler 1998’de Yunanistan’ın Girit adasına taşınmıştı. Morgan, Türkiye’nin Biden yönetiminin ilk aylarında S-400 konusunda bir manevra yapmaya çalışarak sistemi tam anlamıyla aktif hale getirmemek suretiyle krizi aşma çabası içinde olduğunu ve bu şekilde Ankara’nın Washington’la ilişkileri onarmaya çalışmak istediğinin işaretini verdiğini söyledi. “Değerler mi yoksa pragmatik realite mi ağır basacak göreceğiz“ George Washington Üniversitesi profesörü Kimberly Morgan, “Biden yönetimi bunu bir çıkış noktası olarak alabilir. Ancak bir yandan Türkiye’deki rejimle ilişkilerin ne kadar zor olduğunu ve ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Biden yönetiminin üzerinde durduğu değerler ve ilkelere odaklanmak ile bu rejimle ve başka ülkelerle pragmatik bir ilişki kurulması arasında bir çatışma olduğu görülüyor. Değerler mi yoksa pragmatik realite mi ağır basacak göreceğiz” sözleriyle durumu değerlendirdi.