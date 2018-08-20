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Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü’nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir” ibareleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.

TİCARET BAKANLIĞI SÜRECİ BAŞLATIMIŞTI

Ticaret Bakanı Pekcan, geçtiğimiz günlerde "Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye ticaret

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