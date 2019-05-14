'ABD istedi, Türkiye ertelemeyi değerlendiriyor'

Amerika Birleşik Devleteri'nin (ABD) Türkiye'den, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasının geciktirilmesi talebinde bulunduğu ve Ankara'nın da konuyu değerlendirdiği bildirildi.
Reuters, konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, ABD'nin talebi üzerine normal teslimat süresi temmuz olarak belirlenen Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ertelenmesini değerlendirdiği bilgisini geçti.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, Washington geçen hafta Türkiye'den S-400'lerin teslim alınması süresinin ertelenmesini düşünmesi talebinde bulundu.
Rus hava savunma sistemleri nedeniyle NATO'nun en güçlü iki ordusuna sahip müttefikler arasında uzun süredir gerilim yaşanıyor.
Ankara, en yetkili ağızlardan sık sık Rusya ile anlaşmanın bittiğini ve geri dönüşü olmadığını belirtiyor.
Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Fahrettin Altun gerekse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, S-400 alımı konusunda yaptıkları açıklamalarda, "Bununla ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da S-400'lerin teslimatının erteleneceği iddiaları üzerine "Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı" değerlendirmede bulunmuştu.
Ancak ABD'nin talebinin değerlendirilmesinin Ankara - Washington hattındaki gerginlikte bir yumuşama işareti olarak algılanabileceği belirtiliyor.
Washington, Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerine yönelmesinin teknik açıdan NATO sistemlerine risk oluşturacağını ve 'ciddi sıkıntı' olduğunu belirterek böylesi bir durumda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmeyebileceğini kaydediyor. Ayrıca ABD, Türkiye'nin ortak komisyon kurulması talebine de sıcak bakmadığını dile getiriyor.
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