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Türkiye-ABD ortak kara devriyesi başladı

08.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türk ve Amerikan askerleri Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesine başladı.

Türkiye-ABD ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD silahlı kuvvetleri Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesi için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve ABD askeri konvoylarının Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecekleri belirtiliyor. Devriyenin öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İnsansız hava araçlarının da katıldığı devriye faaliyetine helikopterlerin de hava desteği verdiği belirtiliyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kara devriyesinden ilk fotoğrafları Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye ve ABD 7 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Açıklamaya göre taraflar, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması yönünde mutabakata vardı. Bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulacağı belirtilmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden de aynı kararların dile getirildiği bir yazılı açıklama yapılmıştı.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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