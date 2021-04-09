Türkiye ABD Savaş Gemilerinin Boğazlardan Geçişini Doğruladı

1936’da imzalanan Montrö Anlaşması Türkiye'ye, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nın kontrolunu veriyor, savaş gemilerinin erişimini sınırlıyor ve yabancı kargo gemilerinin geçişini düzenliyor.

14 ve 15 Nisan'da bir gün arayla Karadeniz'e çıkması planlanan iki ABD gemisinin 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığı kaydedildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna asker yığdığı bir dönemde bölgeye gönderilen gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalması planlanıyor.

Türkiye’de geçen hafta 104 emekli amiral, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ihale aşamasına geldiğini söylediği Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar çerçevesinde gündeme gelen Montrö Sözleşmesi’nin mutlak surette korunması gerektiğine dair bir bildiri yayınlamıştı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, bakanlığın Karadeniz'de sınırı bulunmayan hükümetlerin artan faaliyetlerinden endişe duyduğunu söyledi.

Rus Interfax haber ajansının bildirdiğine göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hareketlerinin, Türkiye'ye sınırları içindeki İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolunu veren Montrö Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini vurguladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Rusya’nın askeri güçlerini bölgede istediği gibi hareket ettirme hakkı olduğunu söyledi. Peskov bu açılamayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü telefon görüşmesi sonrasında yaptı. Merkel, Putin’den Ukrayna’nın doğusundaki bölgede Rusya’nın son dönemde arttırdığı askeri varlığını azaltmasını istemişti.