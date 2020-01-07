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  4. Türkiye ABD Vatandaşı IŞİD’liyi Sınır Dışı Etti

Türkiye ABD Vatandaşı IŞİD’liyi Sınır Dışı Etti

07.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “yabancı terörist savaşçıları” (YTŞ) ülkelerine iade etme konusunda yürütülen çalışma çerçevesinde bugün bir ABD vatandaşının ülkesine iade edildiği bildirildi

Türkiye ABD Vatandaşı IŞİD’liyi Sınır Dışı Etti

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “yabancı terörist savaşçıları” (YTŞ) ülkelerine iade etme konusunda yürütülen çalışma çerçevesinde bugün bir ABD vatandaşının ülkesine iade edildiği bildirildi.

Türkiye’deki mevzuat uyarınca Suriye’de yakalanan IŞİD’liler, geri gönderme merkezlerinde gözetim altında tutuluyor. Bu kişiler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca “çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütlerine üye oldukları, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları veya terörist faaliyetlere iştirak eden/edecek yabancılar” oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınıyor. Bu çerçevede de vatandaşı oldukları ülkelere iade süreçleri başlatılıyor.

Kasım ayı başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Biz kimsenin DEAŞ (IŞİD) oteli değiliz. DEAŞ’lıları ülkelerine göndereceğiz” açıklaması ardından Türkiye bu kişileri iade işlemlerini hızlandırmıştı.

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