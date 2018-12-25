"Türkiye ABD'deki FETÖ'ye yönelik soruşturmaları yakından takip ediyor"

Kıran kurulduğu 2014 yılından bu yana ABD’de kadim Türk geleneğinin bir sembolü olan Vakfın ABD'deki Müslüman öğrencilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda çeşitli hayati görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Türken Vakfının ABD ve Kanada üniversitelerinde görevli Müslüman din görevlilerine yönelik Ankara'da bir otelde verdiği ortak konferansında konuşan Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin yurt içi ve dışında yürüttüğü insani dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin ABD'de FETÖ'ye yönelik soruşturmalara dair gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Soruşturmaların, bu terörist ağın habis ve kanunsuz teşebbüslerini açıkça ortaya koyacağını umuyoruz.” dedi.

Suriye, Yemen, Afganistan, Filistin ve Myanmar’da uzun yıllardır acı hikayelerin yaşandığını dile getiren Kıran, bunların bir nedeninin de Müslümanlar arasındaki parçalanma ve rekabet olduğuna dikkati çekti.

Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi, mezhepsel veya etnik düşüncelerden bağımsız olarak, milyonlarca Suriyeli mülteciyi kabul etti, Irak'a yardım sağladı, Filistinli kardeşlerimizle sadece sözde değil, fiilen de omuz omuza duruyor. Hiçbir ülke Suriye halkının barışı ve refahı ile devletlerinin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemek için daha fazlasını yapmadı."

- "Kudüs için sesimizi hep beraber yükseltmeliyiz"

Bağımsız, egemen ve komşu Filistin Devleti’nin Doğu Kudüs’ün başkent kabul edildiği ve 1967 sınırlarına göre kurulmasını barışın "esas şartı" olarak gördüğünü vurgulayan Kıran şöyle devam etti:

“Türkiye’nin sesi, İsrail yönetiminin tek taraflı ve insanlık dışı faaliyetleri ile ABD yönetiminin son zamanlardaki hatalı adımlarına karşı yüksek ve nettir. Kudüs, Müslüman dünyanın kırmızı çizgisidir. Kudüs sadece Türkiye’nin meselesi değil, İslam dünyasının ortak meselesidir. Kudüs için sesimizi hep beraber yükseltmeliyiz.”