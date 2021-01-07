Türkiye: “ABD’deki Gelişmeleri Endişeyle Takip Ediyoruz”

Türkiye’den, ABD Kongresi’nde meydana gelen olaylarla ilgili endişe ifade eden açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. Kalın, ABD’de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtirken, Altun da mesajında, “ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz” diye yazdı.

