"Türkiye ABD'den 40 Adet F-16 Satın Almak İstiyor"

Reuters Haber Ajansı, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak için talepte bulunduğunu iddia etti. Konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, uçaklarla birlikte Türkiye’nin ayrıca mevcut uçakları için 80 adet de modernizasyon seti talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin talebinin hali hazırda Yabancı Askeri Satışlar süreci kapsamında değerlendirme aşamasında olduğu ve bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi’nin onayına tabi olduğu ifade ediliyor. ABD Kongresi’nin olası satış işlemine onay vermeme yetkisi bulunuyor.

Reuters Haber Ajansı konuyla ilgili olarak bir soru yönelttiği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price “Politikalarımız gereği, Dışişleri Bakanlığı, askeri satış ya da transferler konusunda resmi olarak Kongre’ye konu iletilene kadar bilgi paylaşmıyor”dedi. Benzer şekilde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.

Türkiye, 2019 yılına kadar son teknoloji ürünü F-35 savaş uçaklarının üretim ortakları ve müşterilerinden biriydi ve 100’den fazla sayıda bu uçaklardan sipariş vermişti. Ancak Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından ABD yönetimi Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programından çıkardı.

Türkiye mevcut durumda üretim sürecinden çıktığı F-35’leri müşteri olarak da teslim alamıyor.

