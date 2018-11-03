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Türkiye, ABD'den FETÖ konusunda somut adımlar atılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüştüğü belirtildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüştüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başta elebaşıları olmak üzere, ABD'deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, 1- 2 Kasım tarihleri arasında Washington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
"Görüşmelerde, iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eşgüdümün artırılması imkanları ele alınmış, bu bağlamda mevcut işbirliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesi üzerinde durulmuştur" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmelerde, dışişleri bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş, tarafımızdan yol haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda, ABD’nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının gerek Türkiye’nin milli güvenliği, gerek Suriye’de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizilmiştir. PYD/YPG’nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir. Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere, ABD’deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir.”

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