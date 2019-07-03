Türkiye ABD'den Somut Destek Beklentisini Yineledi 

Maslahatgüzar Hovenier yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinin özel olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile 1927 yılında başladığını anımsattı. Hovenier, geçen yıl birçok sorunla karşılaşıldığını ancak ortaklığa ve ortak hedeflere dayalı ilişkilerde ilerlemeye devam edileceğini vurguladı. Bunun önemli bir adımı olarak ABD Senatosu'nun elçi atamasına onay verdiğini kaydeden Hovenier, Büyükelçi David Satterfield'in yakın zamanda Türkiye'ye gelerek çalışmaya başlayacağına işaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü resepsiyon davetiyle kutladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu tarafından Ankara Büyükelçiliği'ne atanması onanan David Satterfield henüz Türkiye'de görevine başlamadığı için ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve eşi, resepsiyonda ev sahipliği yaptı.

Bakan Ersoy da, Türkiye'yi temsilen katıldığı resepsiyonda, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD'li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu söyleyen Ersoy, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

