Türkiye AB’den Beklentilerine Somut Yanıt Alabilecek mi?

Türkiye, 2021 yılında Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilerini yeniden rayına oturtmayı hedefliyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin askıdaki üyelik müzakerelerini devam ettirme ve olumlu gündem oluşturma amacıyla “siyasi irademiz var” yönündeki mesajları da bu hedefi doğrular nitelikte.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimlerle biraraya geliyor.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile açıklamasında altını çizdiği üzere Brüksel ziyaretinde, Türkiye’nin 1995 yılı Aralık ayında imza attığı Gümrük Birliği Anlaşması’nın tarım, kamu ihaleleri gibi alanları kapsayacak şekilde güncellenmesi-genişletilmesi talebini yineleyecek. Bunun yanı sıra Çavuşoğlu, 18 Mart 2016’da imzalanan Ankara Mutabakatı çerçevesince Türkiye’nin göç krizini önlemeye dönük üzerine düşenleri yaptığı gerekçesiyle AB’nin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına turizm amaçlı vize serbestisi tanıması gerektiğini yeniden iletecek. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde Brüksel’in de artık somut adımlar atması gerektiği görüşünü muhataplarına aktarmayı planlayan Çavuşoğlu’nun ziyaretinde, AB tarafınca Ankara’ya “hukukun üstünlüğü” ilkesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum gibi sorunlar konusunda nasıl mesajlar verileceği merak konusu.