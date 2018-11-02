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Türkiye ABD'li bakanlara yaptırımları kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptırımların kaldırıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Sözcü Aksoy, ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele edildiğini anımsattı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e yaptırım uygulanması kararının alındığını hatırlatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Hazine Bakanlığının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye yaptırım

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