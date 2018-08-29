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"Türkiye, ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:37 | Son Güncelleme

TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop: - "Türkiye’nin parametreleri bunlara (ekonomik saldırılara) karşı gelebilecek güçtedir. Yeni kurulacak uluslararası düzenin adil ve temel fikirlerini ortaya koyan, diğer ülkeleri de arkasına alacak ve bu iradeye güce sahip olan Türkiye’dir"

EDİRNE (AA) - TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin, ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kaldığını belirterek, "Türkiye’nin parametreleri bunlara karşı gelebilecek güçtedir. Yeni kurulacak uluslararası düzenin adil ve temel fikirlerini ortaya koyan, diğer ülkeleri de arkasına alacak ve bu iradeye, güce sahip olan Türkiye’dir." dedi.

Şentop, Köprü Mahalesi'nde düzenlenen 19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni ekonomik düzenin başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Eski siyasi ve ekonomik yapıların işlememesi nedeniyle, yeni siyasi ve ekonomik düzen arayışı içerisine girildiğine dikkati çeken Şentop, "Türkiye yaklaşık bir aydır ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kalıyor. ABD’li bir yazarın yazdığı kitapta, ABD’de yapılan gizli toplantıda, 'uluslararası alışverişlerde kullanılan para birimi olan dolara alternatif para birimi veya altına endeksli para formülü ortaya çıkarsa, yani dolara uluslararası ticarette alternatifler çıkarsa ne yapılır' konuşulmuş." ifadesini kullandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde dolar üzerinden yürütülen ekonomik saldırıların, ABD'nin eski başkanı Bush döneminde başlatıldığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Ekonomik saldırılar yalnız Türkiye’ye değil Çin, Rusya gibi birçok ülkeye de yapılıyor. Bu konuda en çok Türkiye’ye saldırılmasının sebebi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Milli para, uluslararası alışverişlerimizi milli paramızla yapalım. ABD doları üstünde uluslararası bir ticaret olmaz, ya herkes milli parası ile ya da altına endeksli bir parametre ile yapalım.' sözleridir. Bu da ABD’nin Türkiye’ye karşı saldırmasına yol açıyor. Türkiye’nin parametreleri bunlara karşı gelebilecek güçtedir. Yeni kurulacak uluslararası düzenin adil ve temel fikirlerini ortaya koyan, diğer ülkeleri de arkasına alacak ve bu iradeye, güce sahip olan Türkiye’dir."

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." sözünden ilham alarak ilçede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Festivale, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Belediyesi Bandosu konseri ve İpsala Anadolu Lisesi Folklor ekibinin gösterilerinin ardından fuarın açılışı yapıldı.

Çeşitli şarkıcıların da sahne aldığı 19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, 2 Eylül'de sona erecek.

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