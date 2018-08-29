"Türkiye, ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kalıyor"

EDİRNE (AA) - TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin, ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kaldığını belirterek, "Türkiye’nin parametreleri bunlara karşı gelebilecek güçtedir. Yeni kurulacak uluslararası düzenin adil ve temel fikirlerini ortaya koyan, diğer ülkeleri de arkasına alacak ve bu iradeye, güce sahip olan Türkiye’dir." dedi.

Şentop, Köprü Mahalesi'nde düzenlenen 19. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni ekonomik düzenin başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Eski siyasi ve ekonomik yapıların işlememesi nedeniyle, yeni siyasi ve ekonomik düzen arayışı içerisine girildiğine dikkati çeken Şentop, "Türkiye yaklaşık bir aydır ABD’nin başını çektiği bir operasyona maruz kalıyor. ABD’li bir yazarın yazdığı kitapta, ABD’de yapılan gizli toplantıda, 'uluslararası alışverişlerde kullanılan para birimi olan dolara alternatif para birimi veya altına endeksli para formülü ortaya çıkarsa, yani dolara uluslararası ticarette alternatifler çıkarsa ne yapılır' konuşulmuş." ifadesini kullandı.