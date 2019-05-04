Türkiye ABD'nin GTS kararını durdurmasını bekliyor

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarılması yönündeki kararın uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, Türkiye'nin GTS Programı ile ilgili beklentisi ortaya konuldu.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koydukları 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından, iki ülke arasındaki ticareti engelleyebilecek uygulamalardan vazgeçilmesi yönündeki beklentilerimizi ABD tarafına her vesileyle iletmiştik. Bu bağlamda, ülkemizin GTS Programı'ndan çıkarılması yönündeki kararın uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararı almıştı.