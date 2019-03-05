Türkiye ABD’nin GTS Tercihinden Rahatsız

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2018 yılının Kasım ayında 19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağın 11,4 milyar dolarını Türkiye’nin ABD’den yaptığı ithalat, 7,6 milyar dolarını ise Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat oluşturuyor.

Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat’ta yaptıkları görüşmede dış ticaretin 75 milyar dolara ulaştırılması üzerinde mutabık kalınmasına rağmen Washington’ın böyle bir karar alması Ankara’da şaşkınlık yarattı.

Başkan Donald Trump, ABD’nin 1974 yılında devreye soktuğu “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” programına bir yıl sonra dahil olan Türkiye’nin Hindistan’la birlikte bu programdan çıkarılması için Temsilciler Meclisi’ne bir yasa tasarısı gönderdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla beşinci tedarikçi ülkedir. Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Türk Amerikan İş Konseyi, ABD’nin aldığı kararın sonuçları üzerinde çalışıyor

Ancak ABD’nin Türkiye’nin Genelleştirilmiş Ticaret Sistemi’nden çıkarılmasının iki ülke arasındaki ticareti nasıl etkileyeceği Türk Amerikan İş Konseyi tarafından araştırılıyor.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Türk Amerikan İş Konseyi’nin üst düzey bir yetkilisi, “Bu gelişmenin nasıl sonuçlara neden olacağı konusunu netleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kritik bir anda yanlış bir şey söylemek istemiyoruz. Konuya tam olarak vakıf olduğumuzda yazılı bir açıklama yaparak görüşümüzü açıklayacağız" dedi.