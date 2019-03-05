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Türkiye ABD’nin GTS Tercihinden Rahatsız

05.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat’ta yaptıkları görüşmede dış ticaretin 75 milyar dolara ulaştırılması üzerinde mutabık kalınmasına rağmen Washington’ın böyle bir karar alması Ankara’da şaşkınlık yarattı

Türkiye ABD’nin GTS Tercihinden Rahatsız

Başkan Donald Trump, ABD’nin 1974 yılında devreye soktuğu “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” programına bir yıl sonra dahil olan Türkiye’nin Hindistan’la birlikte bu programdan çıkarılması için Temsilciler Meclisi’ne bir yasa tasarısı gönderdi.

Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat’ta yaptıkları görüşmede dış ticaretin 75 milyar dolara ulaştırılması üzerinde mutabık kalınmasına rağmen Washington’ın böyle bir karar alması Ankara’da şaşkınlık yarattı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2018 yılının Kasım ayında 19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağın 11,4 milyar dolarını Türkiye’nin ABD’den yaptığı ithalat, 7,6 milyar dolarını ise Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat oluşturuyor.

Türkiye, ihracatının 1,74 milyar dolarlık kısmını Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanı: “Bu karar ABD’li KOBİ’lerle üreticileri de olumsuz etkileyecektir”

Başkan Trump’ın GTS ile ilgili tasarrufuna hükümetten ilk tepki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla beşinci tedarikçi ülkedir. Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Türk Amerikan İş Konseyi, ABD’nin aldığı kararın sonuçları üzerinde çalışıyor

Ancak ABD’nin Türkiye’nin Genelleştirilmiş Ticaret Sistemi’nden çıkarılmasının iki ülke arasındaki ticareti nasıl etkileyeceği Türk Amerikan İş Konseyi tarafından araştırılıyor.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Türk Amerikan İş Konseyi’nin üst düzey bir yetkilisi, “Bu gelişmenin nasıl sonuçlara neden olacağı konusunu netleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kritik bir anda yanlış bir şey söylemek istemiyoruz. Konuya tam olarak vakıf olduğumuzda yazılı bir açıklama yaparak görüşümüzü açıklayacağız" dedi.

TAYSAD: “Trump’ın bu kararı Türkiye’nin ABD’ye yaptığı otomotiv ihracatını kısmen de olsa olumsuz etkiler”

Türkiye’nin ABD’ye gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını “otomobil, steyşın vagonlar” ile “kara taşıtları için aksamlar ve parçaları” oluşturuyor.

Bugün Bloomberg HT’nin yayınına katılan Taşıt Araçları Tedarikçileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Tanca, Amerika’nın alması muhtemel kararının Türk otomotiv ihracatına nispi bir etkisi olacağı kanısında.

TAYSAD Başkanı, “Türkiye’nin 2018 yılında ABD’ye 10 milyar dolar civarında bir ihracatı oldu. Bunun yaklaşık 1,1 milyar dolarını otomotiv sektörü gerçekleştiriyor. Bu yılın ilk iki ayında ABD’ye ihracatta düşüşler var. Zira Türkiye’nin ihraç ettiği aracın oradaki talep azaldı. ABD’nin bu kararı Türkiye’yi muhtemelen kısmen de olsa olumsuz etkileyecektir. Çünkü %2,5 ila 5 arasında bir vergi avantajı oluyordu. Ama ciddi bir şekilde durdurmaz” dedi.

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