HABER

"Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır." dedi.

Ünal, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta büyük kongresini yapacağı hatırlatılarak parti yönetiminde değişim olup olmayacağına yönelik değerlendirmesi sorulan Ünal, "AK Parti'nin bugüne kadar kongrelerinde yenilenme kriterlerine baktığımızda aslında bu kongrede neler olacağı aşağı yukarı kendisini gösterir. Bunlar daha çok parti üst kurullarının ve tabii ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiridir." ifadesini kullandı.

Ünal, AK Parti'de siyaset yapanların, siyaseti bir makam ve mevki olarak değil bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak "Bizim görev yerlerimizde, sorumluluk alanlarımızda değişiklikler olur, bu değişiklikler siyaseten ayrılma anlamına gelmez'." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Ünal, şöyle konuştu:

"Bu durumu ABD'nin kendisi olarak görmemek lazım. ABD yönetiminin, şu anda ABD'yi yönetenlerin içine düştüğü bir kafa karışıklığı ve akıl tutulması olarak görmek lazım. Çünkü ABD bu değil. Şunu da doğru görmek lazım, evangelist ve siyonist bir aklın ABD'nin gücünü kullanmasının onlar için bir bedeli olacak. Birtakım inançlarının dayatmasını yönetimde olanlar ABD'nin gücünü kullanarak eğer dünyanın bir diğer tarafındaki bir papazla ilgili stratejik ortaklığı, NATO müttefikliğini tehlikeye atarak böylesine sorumsuz bir pozisyona giriyorlarsa bu, ABD açısından da onlara yani yönetimde olanlara bir fatura çıkaracak."

ABD'nin Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatını geçici olarak durdurması kararına ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye-ABD ilişkileri çok hızlı bir şekilde rasyonel bir zemine taşınmalıdır. Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz. İçlerinde yaşadıkları bu sorun Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye öncelikli olarak kendi dış politikasını ve ABD ile olan ilişkisini son derece onurlu bir şekilde ve yüce Türk milletinin hassasiyetlerini ve uluslar arası alanda temsiliyeti ile onurunu koruyarak yoluna devam edecek."

- Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırımı

Katar'ın Türkiye'ye yapacağı 15 milyar dolarlık yatırım paketinin sorulması üzerine Ünal, "Katar'ın Türkiye'nin yanında olması işte bu hukukun, bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Hem Katar hem de Katar Emiri'ne bu anlamda kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dün bir açıklama yapıldı, TL kalmadı. Çünkü ellerindeki bütün dolarları TL'ye çevirdiler, TL aldılar güçlendirmek için. Sembolik de olsa bu bir kardeşlik mesajıydı. Bu çok kıymetli." ifadesini kullandı.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
MHP'den ittifak kararı!MHP'den ittifak kararı!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den ittifak kararı!

MHP'den ittifak kararı!

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.