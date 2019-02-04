Türkiye ABD'nin Menbiç ve Fırat'ın Doğusundan Vazgeçmesini Bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye’de Menbiç konusunda uzlaşılmış mutabakatı uygulamakta Türkiye’yi oyaladığını işaret etti; Menbiç ve Fırat’ın doğusunda kontrolü ele almayı talep ettiklerini bildirdi. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine görüşmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ABD ile güvenli bölge konusunda henüz anlaşma sağlanamadığını ancak müzakereyi sürdürdüklerini söyledi. Kalın, “Bir oldu-bittiyle PYD-YPG'yi koruyan yaklaşımı kesinlikle reddettiğimizi, müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. ABD'lilerle yaptığımız müzakerelerin konusunu da bu oluşturuyor. Güvenli bölge Suriyelileri korumak amaçlıdır. Açıkçası sayın Trump'ın koyduğu iradeden sonra ilgili birimlerin konuyu bulandırması bizi düşündürüyor. Hangi saiklerle bu konuda yaptığı açıklamaları anlamakta zorlanıyoruz. Obama döneminde YPG-PYD'ye askeri desteği verene kadar, orada, 3 yıl önce bir örgüt yoktu. ABD koruma kalkanı çekildikten sonra böyle bir örgüt olmayacak. Suriye'nin Kürt’ü, Arap’ı, Türkmen’i, Arami’si özgürleşir. Bir terör örgütüne destek vererek bir başka terör örgütü yok edilemez. Bu eninde sonunda bumerang olarak sizi bulur. YPG-PYD ile sizin planınız nedir? diye sorduklarımızda cevap veremediler. Onlar etkileşimden bahsettiler. Biz de 'madem DEAŞ temizlendi' hala bu ilişkiyi niye sürdürüyorsunuz? dedik. Bir cevap veremediler” diye konuştu.

Türkiye Menbiç’te kontrolü isterken ABD’yi oyalamakla suçluyor Kalın, ayrıca Menbiç ve Fırat’ın doğusunu Türkiye’nin kontrol etmesi gerektiğini de söyleyerek ABD’ye yönelik Menbiç Yol Haritası’nın uygulanması anımsatması yaptı. Kalın, “Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır. İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor” dedi. Kalın, 23 Ocak’ta Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmeler çerçevesinde Türkiye’nin Rus tarafıyla yaptığı müzakeresi konusunda da önemli ipuçları verdi. Erdoğan’ın son olarak Menbiç konusunda olumlu gelişmeler olduğu yönündeki açıklamasıyla Moskova’yla yürütülen müzakereleri kast ettiğini açıklayan Kalın, “(Menbiç’in) bizim Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla mutabık kaldık. Burada Amerikalıların adım atması gerekiyor. Şimdi bir sonraki adımı atmamız lazım. Münbiç’teki PYD-YPG unsurlarının buradan çıkması gerekiyor ki, yol alalım. Umarımız önümüzdeki günlerde bu yol haritasını tamamen hayata geçirecek adımların atıldığını hep birlikte görürüz” ifadesini kullandı.

Fırat’ın doğusundan Türkiye’yi hedef alan terör tehditleri bulunduğunu da söyleyen Kalın, “Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz” mesajını verdi. Türkiye’nin Şam rejimiyle üst düzey diyaloğu başlayacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin’in de yaptığı açıklamalar itibariyle Türkiye’nin Şam rejimiyle üst düzeyde müzakere yoluna gitme ihtimali konusundaki soruyu da yanıtladı. Kalın, “Ne Rusya'nın ne bir başka ülkenin Türkiye'ye herhangi bir baskısı söz konusu olamaz. Birtakım tekliflerde, tavsiyelerde bulunabilirler ama baskı söz konusu olamaz. Biz Suriye'ye toprak bütünlüğü çerçevesinde gereken adımların atılması için Cenevre ve Astana sürecinde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Biz Suriyelilerin hepsini kucaklayacak siyasi bir yapının kurulmasıdır. Bize göre Esed rejimi meşruiyetini kaybetmiştir. Rejimin böyle bir rol üstlenmesi mümkün değildir. İstihbarat birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde zaman zaman farklı merkezlerle, buna Şam'da dahil, Haseke de dahil birtakım temaslarda bulunabilirler. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Bu rejimi tanımak anlamına gelmez. operasyonel bir ilişkidir. Türkiye sahada olduğu gibi masada olmaya da devam edecek” dedi.