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Türkiye, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararını olumlu karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 08:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" - "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, "terör örgütü PKK'nın elebaşları hakkında bilgi verene ödül" açıklamasını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü verilmesi kararına ilişkin Sözcü Aksoy, Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz. Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'ya mensup sözde üst düzey yöneticiler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy PKK

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