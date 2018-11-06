Türkiye ABD’nin PYD/YPG ile Ortak Devriye Yürütmesine Tepkili 

Türkiye ile ABD’nin 18 Haziran’da vardığı ortak mutabakat çerçevesinde, Menbiç’in sınır bölgesinde 1 Kasım’dan itibaren iki ülkeye ait askeri ekipler ortak devriye faaliyetine başlamıştı. Ancak ABD’nin eş zamanlı olarak Menbiç’in kontrolunu birlikte elinde tuttuğu PYD/YPG unsurlarıyla da yerleşim yeri sınırlarında askeri devriye çalışması yürüttüğüne dair görüntüler kamuoyuna yansıdı.

İlk tepki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Meclis’te parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Erdoğan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili “Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, parti grup konuşmasında Menbiç ve Fırat Nehri’nin doğusuna değindi. Bahçeli, “Terör örgütleri neredelerse, teröristler nerelere tutunup yuvalanmışlarsa oraların imhası, dağıtılması acilen sağlanmalıdır. Türkiye’nin şu an yürüttüğü terörle mücadelesi kararlıdır, takdire şayandır. Fırat’ın doğusundaki terör yuvaları, yılan çıyan delikleri yok edilmelidir. Geçen hafta obüs bataryalarıyla sınır ötesinde belirlenmiş hedefler ateş altına alınmıştır. Türkiye sözünü yere düşürmemiş, ilk etapta lazım gelen müdahaleyi yapmıştır” ifadelerini kullandı.