Türkiye ABD’nin PYD/YPG ile Ortak Devriye Yürütmesine Tepkili 

Türkiye ile ABD’nin 18 Haziran’da vardığı ortak mutabakat çerçevesinde, Menbiç’in sınır bölgesinde 1 Kasım’dan itibaren iki ülkeye ait askeri ekipler ortak devriye faaliyetine başlamıştı. Ancak ABD’nin eş zamanlı olarak Menbiç’in kontrolunu birlikte elinde tuttuğu PYD/YPG unsurlarıyla da yerleşim yeri sınırlarında askeri devriye çalışması yürüttüğüne dair görüntüler kamuoyuna yansıdı.
İlk tepki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Meclis’te parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Erdoğan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili “Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, parti grup konuşmasında Menbiç ve Fırat Nehri’nin doğusuna değindi. Bahçeli, “Terör örgütleri neredelerse, teröristler nerelere tutunup yuvalanmışlarsa oraların imhası, dağıtılması acilen sağlanmalıdır. Türkiye’nin şu an yürüttüğü terörle mücadelesi kararlıdır, takdire şayandır. Fırat’ın doğusundaki terör yuvaları, yılan çıyan delikleri yok edilmelidir. Geçen hafta obüs bataryalarıyla sınır ötesinde belirlenmiş hedefler ateş altına alınmıştır. Türkiye sözünü yere düşürmemiş, ilk etapta lazım gelen müdahaleyi yapmıştır” ifadelerini kullandı.
ABD ve Türkiye’nin henüz 1 Kasım’da başlattığı ortak devriye faaliyetleriyle nasıl bir gelişme olacağını beklediklerini işaret eden Bahçeli, ABD’nin PYD/YPG ile de ortak devriye faaliyetleri yürütmesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Ne var ki, Türkiye’nin Menbiç’e obüs atışlarından sonra ABD ile YPG’nin Türkiye sınırında ortak devriyeye başladıkları da ortaya çıkmıştır. Görünüşe bakılırsa, ABD aynı anda hem Türkiye’yi idare etmekte, hem de PKK/YPG’yi kullanmakta, daha doğru bir ifadeyle korumaktadır. Bu yanlıştır, çifte standarttır, ikirciklidir, samimiyetsizliktir. Güçlü ihtimaldir ki ABD, 6 Kasım seçimleri öncesi yeni bir aldatma ve oyalama sürecini devreye almıştır. PKK ile YPG’nin birbirinden ayrılacağı, YPG’nin Suriye örgütü haline getirileceği, sonra da YPG’nin diğer gruplar içinde eritilerek tedavülden kaldırılacağı iddiaları dillendirilmektedir. ABD’nin Türkiye’yi meşgul ederek stratejik amaçlarını gerçekleştirmek, Suriye’nin kuzeyinde terör devleti tesis etmek için her yol ve yönteme müracaat ettiği açıktır, aşikardır” dedi.
PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın parçası olduğunu kaydeden Bahçeli, bu nedenle PKK’dan Suriye’deki PYD/YPG’yi ayrıştırma iddiasına mantıken inanılamayacağını da vurguladı. Bahçeli, ABD’nin konuya yaklaşımını “hayal” olarak değerlendirdi.
İran’a yaptırım uygulanması da Türkiye’de rahatsızlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamasında ayrıca İran’a yönelik ABD’nin hayata geçirdiği yaptırımlardan duyulan rahatsızlığı da dile getirdi. Erdoğan, “Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz” görüşünü açıkladı. Ancak Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye tanıdığı muafiyete ilişkin bir yorumda bulunmadı.
MHP Lideri Bahçeli ise, ABD’nin İran’a yönelik uygulamaya koyduğu yaptırım paketinde Türkiye’yi muafiyet tanımasını ise “değerli” olarak yorumladı. Bahçeli, “Buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ayrıca iki bakanımızla ilgili alınan haksız yaptırım kararının kaldırılması, Halk Bankası ile ilgili müspet gelişmelerin olacağı iddiaları yerindedir, hatta gecikmiş bir adımlardır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Trump arasındaki telefon diplomasisi diyalogların yeniden kurulmasından dolayı anlamlıdır. ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikten hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır. Bu gerçeği ABD’nin görüp dostluk ve müttefiklik ilişkilerini soğumaya bırakmaması, dürüstlüğün çizgisinden sapmaması iki ülkenin menfaatleri gereğidir” diye konuştu.
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