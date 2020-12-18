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Türkiye ABD'nin Sudan Adımından Memnuniyetini Açıkladı

18.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye ABD'nin Sudan Adımından Memnuniyetini Açıkladı

Türkiye, ABD’nin Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Türkiye, ABD’nin Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kararın doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelendirildiğini söyledi.

Konuya ilişkin soruya yanıt veren Aksoy “ABD’nin Sudan’ı Terörü Destekleyen Devletler listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemiz Sudan’da geçiş sürecine, bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve kardeş Sudan halkının yanında durmaya devam edecektir” dedi.

Sudan yönetimi, ABD’nin terör listesinden çıkarılmanın ardından Washington yönetiminin Sudan’ın Dünya Bankası’na olan 1 milyar dolarlık borçlarının silinmesi girişiminden de memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Karar uyarınca ayrıca Sudan, Dünya Bankası’nın yıllık 1,5 milyar dolarlık fonlarından da faydalanabilecek.

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