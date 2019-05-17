Türkiye ABD'nin Vergi Avantajı Sisteminden Çıkarılırken Çelikte Vergi Yeniden Düşürüldü

Amerika, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkardığını duyurdu. Söz konusu uygulama Amerika’yla Türkiye arasındaki ticarette vergü avantajı sağlıyordu. Aynı esnada Beyaz Saray yönetimi Türkiye’den ithal edilen çelikten alınan vergiyi yeniden yüzde 25’e indirme kararı aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’ye ticarette vergi avantajı sağlayan uygulamanın sona erdirilmesinin nedeni olarak Türkiye’nin ticari olarak geldiği gelişmişlik seviyesi gösterildi. Söz konusu uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Mart ayı başında da Amerika Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ekonomik olarak ciddi bir gelişim göstermiş olması nedeniyle bu vergi avantajı sağlayan destek programından çıkarılması konusunda görüş bildirilmişti.

Ancak Ankara, iki ülke arasındaki ticaretin 75 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında Washington’un bu yönde bir karar almayacağı beklentisi içerisindeydi.

Genelleştirilmiş Tercih Sistemi’nden sağladığı vergi avantajı sona eren Türkiye, Amerika’ya çelik ihracatındaysa yeniden düşük vergi sistemine geri döndü. Geçen yıl rahip Brunson krizi esnasında Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çeliğe getirdiği yüzde 50 oranındaki vergi yeniden yüzde 25’e düşürüldü.