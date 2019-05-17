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Türkiye ABD'nin Vergi Avantajı Sisteminden Çıkarılırken Çelikte Vergi Yeniden Düşürüldü

17.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Amerika, Türkiye'yi vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Çıkardı. Buna karşın Türkiye'yle çelik ticaretindeki vergiyi yeniden yüzde 50'den yüzde 25'e düşürdü.

Türkiye ABD'nin Vergi Avantajı Sisteminden Çıkarılırken Çelikte Vergi Yeniden Düşürüldü

Amerika, Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkardığını duyurdu. Söz konusu uygulama Amerika’yla Türkiye arasındaki ticarette vergü avantajı sağlıyordu. Aynı esnada Beyaz Saray yönetimi Türkiye’den ithal edilen çelikten alınan vergiyi yeniden yüzde 25’e indirme kararı aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’ye ticarette vergi avantajı sağlayan uygulamanın sona erdirilmesinin nedeni olarak Türkiye’nin ticari olarak geldiği gelişmişlik seviyesi gösterildi. Söz konusu uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Mart ayı başında da Amerika Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ekonomik olarak ciddi bir gelişim göstermiş olması nedeniyle bu vergi avantajı sağlayan destek programından çıkarılması konusunda görüş bildirilmişti.

Ancak Ankara, iki ülke arasındaki ticaretin 75 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında Washington’un bu yönde bir karar almayacağı beklentisi içerisindeydi.

Genelleştirilmiş Tercih Sistemi’nden sağladığı vergi avantajı sona eren Türkiye, Amerika’ya çelik ihracatındaysa yeniden düşük vergi sistemine geri döndü. Geçen yıl rahip Brunson krizi esnasında Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çeliğe getirdiği yüzde 50 oranındaki vergi yeniden yüzde 25’e düşürüldü.

Amerika’nın Genelleştirilmiş Tercih Sistemi içerisinde 120 ülke bulunuyor. Amerika, bu sistemle diğer ülkelere ticari olarak avantajlar sunuyor. Bu sistem Amerika’nın uyguladığı en eski ve en geniş kapsamlı ekonomik program.

Bu vergi avantajı programı kapsamında resmi verilere göre Amerika 2017 yılında Türkiye’den 1.66 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu da Amerika’nın Türkiye’den yaptığı toplam ithalatın yüzde 17,7’sine denk geldi.

Türkiye’den vergi avantajlı olarak Amerika’ya ihraç edilen ürünler arasında otomobiller, otomobil yedek parçaları, kıymetli metaller, mücevherat benzeri ürünler yer alıyordu.

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