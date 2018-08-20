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Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

20.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Şikayet, ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alümniyum ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifleri nedeniyle yapıldı.

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