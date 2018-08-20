Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Şikayet, ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alümniyum ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifleri nedeniyle yapıldı.
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