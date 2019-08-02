Türkiye ABD’yle Müzakerelerde ‘Oyalanma’ Endişesi Yaşıyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla gerilen Türkiye-ABD ilişkilerine, Suriye temelli uzlaşmazlık başlığı da etki ediyor. Ankara, Washington’un kendilerini atılacak adımlar konusunda “oyalama taktiği” izlediği endişesini paylaşıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen “güvenli bölge” konusunda yapılan son müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Bu konudaki müzakereler için gelecek hafta ABD’den yeniden heyet geleceğini de açıklayan Aksoy, ABD’nin hangi yeni öneriler ile masaya geldiği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak Türkiye’nin “güvenli bölge” için beklentilerini yineledi.
Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin 22-24 Temmuz tarihlerindeki Türkiye ziyaretini işaret ederek, bu vesileyle Washington yönetimiyle güvenli bölge ve Suriye uyuşmazlığına ilişkin tüm yönleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade etti. Ancak henüz sonuç alınmadığı için müzakerelere devam edileceğini “5 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek” diyerek açıklayan Aksoy, Washington’un son olarak Jeffrey başkanlığındaki heyet aracılığıyla hangi öneriler ile geldiğini paylaşmadı.
Bu noktada Aksoy, “Türkiye’nin kontrolunda 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge olmasını ve terör örgütü PYD/YPG'nin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini” söyleyerek Türkiye’nin beklentilerinde değişiklik olmadığını dile getirmiş oldu.
Sözcü Aksoy da “askeri operasyon” seçeneğini yineledi
ABD karşısında müzakere masasında Türkiye, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla “askeri operasyon” seçeneğini ise halen gündemde tutuyor.
Sözcü Aksoy da, gelecek hafta ABD heyetiyle devam edecek müzakerelerden sonuç alınmaması halinde Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale olabileceği ihtimalini dile getirdi.
Washington yönetimi tarafından somut adım atılmasının beklendiğini kaydeden Aksoy, “Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz” diye konuştu.
Rusya’yla birlikte yürütülen Suriye müzakerelerine ilişkin açıklama
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran ile birlikte Kazakistan’ın başkentinde “Astana Süreci” olarak başlatılmış toplantılar trafiğine ilişkin ise yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da (Astana’nın adı 20 Mart’ta değiştirilmişti) 1-2 Ağustos tarihlerinde Suriye konulu 13. kez yüksek düzeyli toplantı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıda İdlib başta olmak üzere sahadaki gelişmeler ile siyasi çözüm üzerine odaklanıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca, “Taraflar, İdlib’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasını ve bölgenin istikrarlaştırılmasını teminen 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı’na bağlılıklarını yinelemişlerdir. Çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplardan duyulan endişeyi ifade etmişler, siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Ülkemizce, rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle münhasıran sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan derin kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır” denildi.
Suriye’nin yeni anayasasını hazırlamak üzere oluşturulacak Anayasa Komitesi konusunda ise, “ilerleme kaydedildiği” ve yakın zamanda Cenevre’de çalışmaya başlanabileceği aktarıldı.
Suriye’deki insani dram açısından ise “karşılıklı olarak serbest bırakma” adımı olabileceği dile getirildi.
Bu konuya ilişkin açıklamada, “Toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz vurgulanmıştır” ifadeleri yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum