Türkiye ABD’yle Müzakerelerde ‘Oyalanma’ Endişesi Yaşıyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasıyla gerilen Türkiye-ABD ilişkilerine, Suriye temelli uzlaşmazlık başlığı da etki ediyor. Ankara, Washington’un kendilerini atılacak adımlar konusunda “oyalama taktiği” izlediği endişesini paylaşıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen “güvenli bölge” konusunda yapılan son müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Bu konudaki müzakereler için gelecek hafta ABD’den yeniden heyet geleceğini de açıklayan Aksoy, ABD’nin hangi yeni öneriler ile masaya geldiği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak Türkiye’nin “güvenli bölge” için beklentilerini yineledi.

Aksoy, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin 22-24 Temmuz tarihlerindeki Türkiye ziyaretini işaret ederek, bu vesileyle Washington yönetimiyle güvenli bölge ve Suriye uyuşmazlığına ilişkin tüm yönleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade etti. Ancak henüz sonuç alınmadığı için müzakerelere devam edileceğini “5 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek” diyerek açıklayan Aksoy, Washington’un son olarak Jeffrey başkanlığındaki heyet aracılığıyla hangi öneriler ile geldiğini paylaşmadı.