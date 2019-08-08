‘Türkiye AB’nin Vazgeçilmez Ortağıdır’

Avrupa Birliği Komisyonu Göç, İç İlişkiler ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin AB ve NATO üyeliğine ilişkin tartışmaya karşı “Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak vazgeçilmez bir ortaktır ve bu bağ, karşılıklı menfaatlerimizce her zaman güçlendirilecek bir bağdır. Bu nedenle kilit bir bölgesel güç olarak Türkiye, yüzünü her zaman için Avrupa’ya çevirmelidir” mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Türk dış politikasına yön vermek üzere diplomatlarını bilgilendirmeyi amaçlayan Büyükelçiler Konferansı’nın 11’incisinde ilk kez Yunan bir diplomat konuşmacıydı. AB komiseri Avramopulos, kürsüde diplomasiye neden ihtiyaç olduğunu anlatırken hem Avrupa için Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu söyledi hem de Türk

