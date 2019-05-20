"Türkiye, AB'nin yaşadığı mülteci krizinde vazgeçilmez role sahip"

9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan AB Başkanı Kaymakcı, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 4,6 milyon yabancıya ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, Türkiye'nin dünyada en çok yabancıya koruma sağlayan ülke olduğunu belirtti.

Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, AB Başkanı Kaymakcı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bazı AB ülkelerinin büyükelçileri ve Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler katıldı.

AB Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi, AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Türkiye'deki Suriyeliler için iftar verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye, göç yönetimi ve uluslararası koruma alanındaki tecrübesiyle AB'nin günümüzde yaşadığı mülteci krizinde vazgeçilmez role sahiptir." dedi.

Davetlilerin ramazan ayını tebrik eden Kaymakcı, "Türkiye, göç yönetimi ve uluslararası koruma alanındaki tecrübesiyle AB'nin günümüzde yaşadığı mülteci krizinde vazgeçilmez role sahiptir." dedi.

Büyükelçi Berger de tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik ederken, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlenen iftar programında Suriyelilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Altındağ Belediye Başkanı Balcı da katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaymakcı ve diğer davetliler, iftarın ardından çoğunluğu öksüz ve yetim çocuklardan oluşan Suriyeli aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar programında, Suriyeli çocuklara pamuk şeker ve uçurtma hediye edildi. Etkinlik, duaların ardından sona erdi.

