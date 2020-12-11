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“Türkiye AB’ye Karşı Maalesef Tek Taraflı Adımlar Atmıştır”

11.12.2020 19:15 | Son Güncelleme:
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“Türkiye AB’ye Karşı Maalesef Tek Taraflı Adımlar Atmıştır”

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 30’ncu paragraftaki Doğu Akdeniz ile ilgili değerlendirme bölümünü işaret etti

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 30’ncu paragraftaki Doğu Akdeniz ile ilgili değerlendirme bölümünü işaret etti.

Meyer-Landrut, “Burada ‘Maalesef, Türkiye tek taraflı bazı adımlar atarak AB’ye, birlik üyelerine ve AB liderlerine karşı tek taraflı bazı adımlar atmıştır. Doğu Akdeniz’de bu çerçevede bazı adımlar atmıştır’ diye değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra AB Konseyi, Oruç Reis’in geriye çekilmesi ile ilgili adımı da kayıt altına almış durumda” dedi.

Sonuç bildirgesinde “birincisi değerlendirme ve ikincisi beklentiler” konularında görüşlerin dile getirildiğini anlatan Büyükelçi Meyer-Landrut, AB’nin Doğu Akdeniz gerilimindeki beklentisini özetle “Burada gerilimin azaltılması ile doğrudan Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelere izin verecek şekilde adımların atılması beklentileri ifade ediliyor” şeklinde açıkladı.

Büyükelçi, sonuç bildirgesinde üçüncü olarak AB

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