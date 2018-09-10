İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'nin hem kendi yurt dışında bulunan insan kaynaklarının, hem de başka ülkelerden nitelikli insan kaynaklarının Türkiye'ye gelmesine yönelik yeni, çok kuvvetli, özgün bir destek programımız başlayacak." dedi.
Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018, Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018, Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleşti.
Zirvede konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Türkiye'nin cari açık noktasında yüksek teknolojili ürün ihracatına bakıldığı zaman sonucun iç açıcı olmadığına dikkati çekerek, "Sonuç yüzde 4'lerde. Kendimizi referanslandırdığımız diğer ülkelere baktığımızda bu rakam Çin'de yüzde 25, Güney Kore'de yüzde 27, Avrupa Birliği'nin ortalaması yüzde 16 civarında. Eğer gerçekten yüksek teknoloji olarak bir bilgi üretimine geçilecekse o zaman işbirliğine ve bununla ilişkilendirilmiş açık inovasyona ihtiyaç var. O zaman tersten gelip açık bilime ve açık erişime ihtiyaç sadece akademi anlamında değil, iş dünyası anlamında da bir değer zincirinde yerini bulacaktır. Türkiye'deki açık erişim kapsamında ulaşılabilir verileri toplamaya çalışıyoruz. Şu anda 62 kurumdan 500 binin üzerinde eser topladık. Üniversitelerimiz bu sürece kuvvetli bir şekilde başladı." dedi.
Daha sonra AA muhabirinin sorularını cevaplayan TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin şu an güçlük anlamında en önemli gündeminin cari açık olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırabilmek için yapılabilecekleri sıraladı.
Türkiye'nin kendi yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesindeki payının arttırılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Mandal, şöyle devam etti:
"Bu en önemli gündem. Bugüne kadar kendimizi daha fazla orta yüksek teknolojiyle planlarken, Türkiye artık kendi yerli ve milli yüksek teknoloji ürünlerini geliştiremediği sürece bu cari açığı belki geciktirebilir. Ama orta ve uzun vadede bu her zaman gündemimizde olacak. Bu sorunu, yüksek teknolojili ürün payındaki miktarımızı arttırarak çözmek mümkün. Bunun için de gerekli olan konu, daha fazla yerli ve milli ürünümüzü, kendi teknolojimizi geliştirebilecek, daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Bunun için hem akademinin hem de iş dünyasının birlikte çalışma modellerini geliştirmesi lazım. TÜBİTAK özellikle yakın dönemde yapmaya çalıştığı yüksek teknoloji ürünlere yönelik hem teknoloji geliştirmeye hem de ürün geliştirmeye yönelik yeni süreçler başlattı. Özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ile birlikte oluşturulmuş olan modeller bunun üzerine. Artık Türkiye'nin, yerli ve milli ürünler geliştirmek için kendi programları var. Biz bunlara yüksek teknoloji platformları diyoruz. Bu toplantı açık inovasyona katkı sağlamak için açık bilim, açık bilime katkı sağlamak için de açık erişim yaklaşımını gündeme getirilip tartışıldığı bir toplantı."
-"Sanayi doktora programı"
Prof. Dr. Mandal, beyin göçüne engel olunması konusunda ise şunları söyledi:
"Yüksek teknolojili ürün süreçlerinde yer alma kavramlarından biri nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç. Yakın zamanda gündeme getirdiğimiz 'sanayi doktora programı' tamamen bu amaca yönelik. Yine hükümetimizin 100 günlük eylem planında yer alan yurda dönüş seferliği programı bu amaca yönelik. Bununla ilgili şu an en son aşamadayız. Yakın zamanda sayın bakanımız tarafından, Türkiye'nin hem kendi yurt dışında bulunan insan kaynaklarının, hem de başka ülkelerden nitelikli insan kaynaklarının Türkiye'ye gelmesine yönelik yeni, çok kuvvetli, özgün bir destek programımız başlayacak. Sayın bakanımız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacak."
Mandal'ın konuşmasından sonra Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, "Açık İnovasyon, Endüstri Perspektifi" konulu bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından, Güler Sabancı, konuşmacılar ve oturum başkanları ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Zirveye, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers katıldı.
Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018, "Avrupa'da Açık Bilim Politikaları, Altyapıları ve İnovasyona Etkisi", "Avrupa Açık Bilim Bulutu ve OpenAIRE", "Uygulamada Büyük Açık Bilim" oturumlarıyla sürüyor.
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