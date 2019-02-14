"Türkiye acil krizlerde model ülke"

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, Türkiye'nin hem kendi vatandaşları hem de Türkiye'deki Suriyelilere sağlık hizmetleri sunma konusunda evrensel kapasiteye ulaştığını belirterek, ''Türkiye, acil durum ve insanı krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çok iyi bir örnek. DSÖ olarak her fırsatta bölgesel komitede ve diğer ülkelerin dikkatini bu konuya çekiyoruz.'' dedi. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı" Conrad Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Jakab, 2018 yılının acil durumlar alanındaki çalışmalarında dönüm noktası olduğunu kaydederek, ''Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt' programının geliştirilmesi ile ilgili eylem planının onaylanması sayesinde gerçekleşti. Roma'da gerçekleştirilen DSÖ bölgesel komitesinde onaylanan belgede 53 ülkenin tamamı sorumlulukların sürdürme konusunda tekrar taahhütler sundular. Bu belgede uluslararası sağlık regülasyonlarına ek olarak sağlık acil durumlarının daha iyi yönetilebilmesi, halk sağlığı hazırlıklılık ve yanıt kapasitelerimizin geliştirilmesi için sağlık sistemlerimizin ve toplumlarımızın dayanıklılığının arttırılması da planlandı." diye konuştu.

Eylem planı konusunda üst düzey teknik toplantılarda verimli görüşmeler gerçekleştirmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Jakab, "Daha sonra bu eylem planında mutabık kalınan taahhütlerin nasıl pratik ve elle tutulabilir bir şeye çevirebiliriz bunu düşüneceğiz. Bugün de sizinle sürdürülebilir siyasi taahhüt ve desteğin nasıl sağlanabileceğini tartışacağız. Halk sağlığı hazırlıklıkları ve yanıt konusunda yapılacak faaliyetlerin Avrupa bölgesindeki insanlar üzerine nasıl daha uzun vadeli ve kalıcı olur bunu tartışacağız.'' şeklinde konuştu. İklim değişikliği, uluslararası seyahat gibi durumlarda sağlık acil durumlarının hala devam ettiğine dikkati çeken Jakab, şunları kaydetti: "Her yıl yaklaşık 20 bin kamu sağlığı tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların yaklaşık 2 bin tanesi analiz ediliyor ve 40 ila 60 doğrulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ortaklarıyla birlikte aynı zamanda Doğu Ukrayna'da ve Türkiye'deki acil durumlara da müdahale ediyor. Bu vesile ile Türkiye'yi tebrik ediyorum. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için. Dünyada en fazla mülteci Türkiye'de. Sağlık Bakanlığına, sağlık hizmetlerine teşekkür ediyorum Suriyelilere erişim sağladıkları için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programları dahil olmak üzere birçok alanda Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri sunuluyor ve bu konuda yeni çalışmalar yapılıyor.''

- "Türkiye kriz durumlarında model ülke" Jakab, Dünya Sağlık Örgütü'nün evrensel sağlık kapasitesine ulaşmak istediğini, Türkiye'nin bu evrensel kapasiteye halihazırda ulaştığını söyledi. Türkiye'nin bunu hem kendi vatandaşları için hem de Suriyeliler için uyguladığını vurgulayan Jakab, şöyle devam etti: "Bu bağlamda Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum.Birçok açıdan Türkiye iyi bir model olarak değerlendiriyoruz. Acil durum ve insani krizlerin nasıl yönetilmesi konusunda çok iyi bir örnek ve her fırsatta bölgesel komitede diğer ülkelerin dikkatini bu konuya çekiyoruz. Avrupa ülkelerinde hiçbir istisna olmadan hepsi doğal afetler, salgın hastalıklar gibi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bildiğiniz gibi salgın hastalıklar sınır tanımaz. Tüm bu zorluklar karşısında sadece kötü haberlerimiz yok, iyi haberlerimiz de var. Bu toplantı bizim daha önce görülmemiş bir momentum ile ilerlediğimizi gösteriyor eylem planı konusunda eğer bizim bu siyasi taahhütlerimiz hem bölgesel hem ülke seviyesinde icraata dönüşürse çok ciddi mesafe kaydedeceğimize inanıyorum.''