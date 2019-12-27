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  4. Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği işbirliği protokolü imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği arasında hâkim, savcı ve avukatların ortak bakış açısının geliştirilmesi, adalete olan güvenin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla ortak eğitim iş birliği protokolü imzalandı.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği arasında hâkim, savcı ve avukatların ortak bakış açısının geliştirilmesi, adalete olan güvenin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla ortak eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Baro Başkanlığı binasında düzenlenen imza töreninde, iş birliği protokolünün, hâkim, savcılar ve avukatlara yönelik eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Ortaya konan hedeflerinin en başında güven veren adalet olduğunu ifade eden, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Gerçekten Türkiye’de adalete olan güveni yargıya olan güveni artırmak için, Bakanımızın önderliğinde başlayan yargı reformu strateji belgesiyle ortaya konan hedeflerin en başında da güven veren adalet için etkin bir eğitim anlayışı var. Adalet Akademisi çalışmalarını bu bakış açısıyla bu arzuyla sürdürmekte. Güçlü bir adalet sisteminin olmazsa olmazı gerçekten nitelikli iyi koşullarda eğitim almış bu eğitimin devamında da mesleğini çok iyi yapan hakimler savcılar avukatlar olmazsa olmazıdır. Bizler bu protokolle beraber Adalet Akademisi ve Barolar Birliği ile beraber ortak eğitimler yapmak suretiyle avukatların hakimlerin bir araya geldiği adalet konuştukları kanunları tartıştıkları eğitim programları düzenlenmek istiyoruz. İlerleyen günlerde programları düzenleyeceğiz. Bizler inşallah devamını getirip sadece imzada değil uygulanır olmasını istiyoruz” dedi.
İşbirliği protokolü imzaladıktan sonra karşılıklı hediyelerle son buldu.

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