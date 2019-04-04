Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis otomobili takibe başladı. Ancak bir süre sonra takibi fark eden şahıslar polisten kaçmak istedi.

Polis ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan kişileri Kozan Yolu'nda sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtakiler arkalarındaki arabaya çarpıp kaçmaya devam etti. Polisler de araçlarından inip aracı durdurmak istedi. Bu arada polislerden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının üst kısmına tutundu. Ancak otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde kaldı.

Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil yaklaşık 15 metre gittikten sonra durdu. Otomobilden inen şahıslar sağa ve sola kaçmaya başladı. Polislerde iki kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.