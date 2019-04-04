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Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak, diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis otomobili takibe başladı. Ancak bir süre sonra takibi fark eden şahıslar polisten kaçmak istedi.

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Polis ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan kişileri Kozan Yolu'nda sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtakiler arkalarındaki arabaya çarpıp kaçmaya devam etti. Polisler de araçlarından inip aracı durdurmak istedi. Bu arada polislerden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının üst kısmına tutundu. Ancak otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde kaldı.

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Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil yaklaşık 15 metre gittikten sonra durdu. Otomobilden inen şahıslar sağa ve sola kaçmaya başladı. Polislerde iki kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Zanlılardan İdris Y. kaçarken elinde içinde 920 uyuşturucu hap bulunan torbayı attı. Polis yaşanan kovalamanın ardından hem zanlı İdris Y. hem de onu almak için gelen kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K.'yi yakaladı. Zanlılar ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını, hasımları olduğu için korkup kaçtıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İdris Y. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada başka bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlı da adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon Emniyet polis uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
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YİNE UYUŞTURUCU İŞİ VAY BEEE.2009 DA TEEEE 2009 DA MYNET FİNANS YENİ FORMDA,,, BÜYÜK TÜRKİYE KALKINMA STRATEJİLERİN ANA BAŞLIĞIMDAKİ 18 PROJEDEN BİRİDE '''TÜRKİYEDE YOL VE TRAFİK BAKANLIĞININ ACİLEN KURULMASI '''İDİ...ÜLKEMİZE YILDA 1 MİLYON SIFIR ARAÇ GİRİYOR DEDİK, GÜVENLİ YOL İNŞAASI ŞART DEDİK,MASONLAR PROJEMİ HELAK ETTİLER 10 YILDIR DİKKAT..TÜRKİYEDE TERAFİK DİYE BİR SORUN YAŞANMAYACAKSA BU BAKANLIK HEMEN KURULMALI ARTIK.TRAFİK CEZASI KAMERA CEZASI KEMER CEZASI,DEĞİLDİ PROJEM DİKKAT. ADAMLAR ERDOĞANIN ALTINI OYDULAR BU CEZA SİSTEMİ İLE TÜRKİYEDE DİKKAT.İMZA OZAYDİN65
şu saniye saniye kaydedilen olay anını bizde izleseydik.
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