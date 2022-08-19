Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den dikkat çeken hamle! Üç bakanın adı da masada, sürpriz gelebilir...

Son İstanbul seçiminde eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ı aday gösteren AK Parti, 25 yılın ardından İstanbul'u kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında güçlü bir aday çıkarmak isteyen AK Parti, şimdiden planlamalara başladı. Kulis bilgilerine göre 2024'teki seçimler öncesi üçü bakan sekiz ismin adı geçiyor.

ÜÇÜ BAKAN SEKİZ İSMİN ADI GEÇİYOR!

Gelen bilgilere göre 25 senenin ardından İstanbul'u kaybeden AK Parti, Türkiye'nin en büyük şehrini geri almak için çalışmalara başladı. 2024 yılındaki seçimler öncesi üç bakanın adı geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın adı ön plana çıkıyor.

ESENLER VE TUZLA BELEDİYE BAŞKANLARI DA LİSTEDE

Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sert muhalefetle tanınan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da değerlendirilen isimler arasında...

