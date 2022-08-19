HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den dikkat çeken hamle! Üç bakanın adı da masada, sürpriz gelebilir...

Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den dikkat çeken hamle! Üç bakanın adı da masada, sürpriz gelebilir...

19.08.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den sürpriz hamle! Millet ittifakı içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine göre bir adım önde olduğu ifade ediliyor. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin haricinde yerel seçimler için de hazırlığa başladı. İstanbul'u geri almak isteyen AK Parti, üç bakandan birini aday gösterebilir.

Türkiye 'adayı' konuşurken AK Parti'den dikkat çeken hamle! Üç bakanın adı da masada, sürpriz gelebilir...

Son İstanbul seçiminde eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ı aday gösteren AK Parti, 25 yılın ardından İstanbul'u kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında güçlü bir aday çıkarmak isteyen AK Parti, şimdiden planlamalara başladı. Kulis bilgilerine göre 2024'teki seçimler öncesi üçü bakan sekiz ismin adı geçiyor.

ÜÇÜ BAKAN SEKİZ İSMİN ADI GEÇİYOR!

Gelen bilgilere göre 25 senenin ardından İstanbul'u kaybeden AK Parti, Türkiye'nin en büyük şehrini geri almak için çalışmalara başladı. 2024 yılındaki seçimler öncesi üç bakanın adı geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın adı ön plana çıkıyor.

OKOK

ESENLER VE TUZLA BELEDİYE BAŞKANLARI DA LİSTEDE

Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sert muhalefetle tanınan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da değerlendirilen isimler arasında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor' Sürpriz sonuçlar! 'Barajı bile zor geçiyor'
Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...
Bu sözler Akşener'i çok kızdırdı! 'Darp' ziyaretinde arbede çıktıBu sözler Akşener'i çok kızdırdı! 'Darp' ziyaretinde arbede çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Mustafa Varank ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

İlginizi Çekebilir

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.