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Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi Dairesi heyetinden KKTC Meclis Başkanı Uluçay’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.Türkiye Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.

Türkiye Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.
Türkiye Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti. KKTC Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Daire Başkanı Eray Çınar, iki gündür KKTC’de ilgili tüm kurumların desteği ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Çınar, gözlemlerinde konuyla ilgili büyük bir çalışma azmi ve enerji tespit ettiklerini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, güzel bir işbirliği için gayret sarf edeceklerini söyledi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, yaşanması muhtemel herhangi bir afet ve acil durumda kurumların hazır olabilmesi için yapılan bu çalışmaları çok anlamlı ve değerli bulduklarını söyledi. Temenninin afet gibi olumsuz tabloların hiç yaşanmaması olduğunu ancak yaşandığı takdirde de yapılması gerekenler konusunda ülke çapında çalışmalar yapıldığını anımsatan Uluçay, son yaşanan doğal afetlerle birlikte bu konunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Uluçay, edinilen tecrübelerin paylaşılmasının önemini vurgularken yapılan çalışmaların ülkeye büyük katkısı olacağına inandığını belirtti.

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