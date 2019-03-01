Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 98. yıl dönümü

Kılınç, "Afganistan'ın uluslararası alanda hakettiği konuma erişmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Dost ve kardeş iki ülke arasında birçok ortak bağın bulunduğunu ifade eden Kılınç, bu bağların daha da güçlenerek süreceğini belirtti.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, Türkiye'nin, Afganistan'ı resmi olarak tanıyan ilk ülke olduğunu söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil'de NATO bünyesinde yürüttüğü Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Yaşar Dilber, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yeğin, Türk Hava Yolları (THY) Kabil Müdürü Ahmet Uludağ, Afgan bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını anımsattı.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin, Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasında da iyi bir şekilde devam ettirildiğini hatırlatan Ertuğrul, ilişkilerin son 18 yıldır daha da geliştiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertuğrul, Afgan halkı arzu ettiği müddetçe onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan Çalışma, Sosyal İşler ve Şehitler Bakanı Faizullah Zeki ise Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımların unutulmayacağını kaydetti.

Zeki, "Afganistan halkı yaşadığı müddetçe Türkiye'yi ve Türk halkını yanlarında görmekten memnun olacaktır. Biz, iki dost ve kardeş ülkeyiz." diye konuştu.

